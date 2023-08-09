ماهر فرغلى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه بقيادى من التنظيم الدولى للإخوان

قال ماهر فرغلي، باحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، إنه فوجيء باتصال تلفوني من شخص يريد مقابلته ضروري، ويقيم في الإسكندرية، وعندما ذهبت وجدت شاب كويتي في انتظاري، وشخص إخواني كبير السن، وقال لي إنه قرأ بعض أعمالي وأعجبته، وأنه يريد عمل كتاب مثل كتاب "الخروج من بيت الجحيم".

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الرجل زارني في العمل والبيت، وبعد أن تأكد مني، سلم لي حقيبة مليئة بالأوراق ما بين مراسلات بين التنظيم الدولي وعدد من الدول منها سوريا والعراق واليمن وعمان والإمارات منذ فترة الستينات.

وتابع: وضمت الحقيبة وثائق مهمة جدًا، عن الخبير العالمي الاقتصادي الإخواني محمود أبو السعود، مؤسس التنظيم الاقتصادي السري للإخوان، ومراسلاته مع الإخوان، وخططه، ومراسلات الأزمة السورية في الثمانينات مع مكتب الإرشاد، والجناح العسكري والتمويلات، ومشاكل التنظيم في السودان ومصر وغيرهما.

وأوضح الباحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، أنه قام بعمل الكتاب ولكنه لم ينشر بعد، ويضم أيضًا ألبوم صور للجناح العسكري الذي أنشأه حسن البنا، ولديهم صور مهمة أثناء تواجده في السجن العسكري.