الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات روسية جنوب أفريقية قبل قمة "بريكس"

بريكس
بريكس

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، بحثا خلالها تعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين والاستعدادات لقمة "بريكس" المقبلة.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، إن "الرئيس بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الذي قدم تقييما إيجابيا لنتائج القمة الروسية الأفريقية الأخيرة في مدينة سان بطرسبورج".

وعلى مدار يومي 27 و28 يوليو الماضي، استضافت مدينة سان بطرسبورج الروسية، النسخة الثانية من قمة "روسيا - أفريقيا"، بعد الأولى التي انعقدت في 2019 برئاسة مصر.
وأشار بيان الكرملين إلى أن "القمة ستسهم بلا شك في زيادة تعزيز التعاون بين روسيا والدول الأفريقية".

وأضاف أنه "في استمرار لاجتماع 29 يوليو الماضي بين بوتين ورامافوزا، تمت مناقشة عدد من قضايا التعاون بين روسيا وجنوب إفريقيا مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".

كما أكد البيان أن الجانبين ملتزمان "بشكل متبادل بمزيد من التفاعل البناء على جدول الأعمال الدولي الحالي"، بما في ذلك الاستعدادات لقمة "بريكس" المقبلة في 23 و24 أغسط الجاري في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبورج.​​​​​​​

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