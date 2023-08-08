دانا مدحت: العلمين مدينة نابضة بالحياة على مدار العام (فيديو)

قالت دانا مدحت، موفدة "إكسترا نيوز"، إن مهرجان العلمين نعيش خلاله حالة من البهجة والسعادة والفرحة والاستمتاع بكل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، بجانب الحفلات الغنائية القوية.

وأضافت "مدحت"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد تنوعًا في الأذواق والحفلات سواء كانت حفلات طربية من الطراز الأول، أو حفلات شبابية، بجانب التنوع والاختلاف الذي نشهده في المسارح التي تتيح لكل المواطنين مشاهدة على كل ما يقام على مسرح الشارع.

وتابعت: أننا نشهد الأسبوع الرابع للمهرجان، حيث إن الطقس ممتاز، والموقع يطل على البحر الأبيض المتوسط، واستطاعت مدينة العلمين أن تجذب الأنظار لمهرجانها، وأن تكون وجهة سياحية لجميع سياح العالم.

وأكدت موفدة "إكسترا نيوز"، أن العلمين مدينة نابضة بالحياة على مدار العام، خاصة أن المهرجان يعتبر خطوة مهمة للترويج للسياحة المصرية في كل دول العالم.