الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نائب رئيس برشلونة: اقتربنا من بيع ديمبيلى وسنسجل كل الصفقات الجديدة

عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

أكد رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن النادي بات قريبًا من بيع الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأخطر باريس سان جيرمان برشلونة بأنهم سيفعلون الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي للتعاقد معه مقابل 50 مليون يورو، يذهب منهم 25 مليون يورو فقط للنادي الكتالوني، لكن البارسا يماطل في إنهاء إتمام بيع لاعبه.

وقال يوستي في تصريحات تليفزيونية: "نحن على وشك حل صفقة ديمبيلي مع باريس سان جيرمان لأن جميع الأطراف تريد إبرامها في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "ديمبيلي ليس معنا الليلة ونأمل في تسوية الأمر قريبًا. نحن نعمل على ذلك الأمر".

ويلعب برشلونة ضد توتنهام في كأس خوان جامبر الودية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وعن أزمة عدم تسجيل الصفقات الجديدة للفريق، قال: "هدوء، كل اللاعبين سيتم تسجيلهم قريبًا".

وعن الشائعات التي ربطت النادي بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، قال: "لن أقول أي شيء، أنا لست هنا للحديث عن الشائعات".

برشلونة عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان ديمبيلي رافا يوستي

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