وكيل وزارة البترول: تقلبات أسعار الزيـت والغاز من أهم مخاطـر الصناعـة

كشف سمير رسلان، وكيل وزارة البترول، عن أن ميزانيات الاستكشاف في منافسة مباشـرة مع فرص الربح، فمثلًا يبدو التحدي واضحًا عند تقارب حجــم إنفــاق أي شــركة علــى استثمارات البحث والاستكشاف، مــن حجم إنفاقها لشراء الكميات المعادلة مـن البتـرول مـن السوق، ممـا يمثـل عائقـًا أمـام اسـتمرار الشـركة في متابعـة أعمـال الاستكشاف.

وأضاف "رسلان" في تصريحات له، في المقابل فإن الشـركة التي اسـتطاعت إيجـاد احتياطي هيدروكربونى بتكلفة منخفضة يمكنهـا مـن تحقيق مزيد مـن الاكتشافات وإيجاد خزانـات بتروليـة جديـدة وسـهولة تطويرها مع تحقيقها لهامش ربح أعلى.

وكيل وزارة البترول: تقلــب سـعر الزيت والغـاز أهم مخاطـر الصناعـة

وتابع وكيل وزارة البترول، أن هنـاك عوامل رئيسية ومخاطـر تحيـط بصناعـة البتـرول وخاصـة العمليات الاستكشافية ومــن أهمهــا المخاطــر السياســية، المخاطــر الجيولوجيــة، مخاطــر تقلــب ســعر الزيــت والغــاز، مخاطــر العــرض والطلــب، ومخاطــر التكلفــة غيــر الاقتصادية.

وأكمل: "لذلــك كان لا بد من إيضاح وفهــم طبيعــة الخطــورة التي تصاحب عمليات البحــث والاستكشاف والمخاطــرة التي يتحملهــا المســتثمر فــى العمــل وأهميــة التكامــل لجــذب الاستثمار وتشــجيعه، وهــو الأمر الذي لــن يتأتــى إلا بفهــم هــذه الطبيعــة المعقــدة".