الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وكيل وزارة البترول: تقلبات أسعار الزيـت والغاز من أهم مخاطـر الصناعـة

سمير رسلان وكيل وزارة
سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاستكشاف

كشف سمير رسلان، وكيل وزارة البترول،  عن أن ميزانيات الاستكشاف في منافسة مباشـرة مع فرص الربح، فمثلًا يبدو التحدي واضحًا عند تقارب حجــم إنفــاق أي شــركة علــى استثمارات البحث والاستكشاف، مــن حجم إنفاقها لشراء الكميات المعادلة مـن البتـرول مـن السوق، ممـا يمثـل عائقـًا أمـام اسـتمرار الشـركة في متابعـة أعمـال الاستكشاف.

وأضاف "رسلان" في تصريحات له، في المقابل فإن الشـركة التي اسـتطاعت إيجـاد احتياطي هيدروكربونى بتكلفة منخفضة يمكنهـا مـن تحقيق مزيد مـن الاكتشافات وإيجاد خزانـات بتروليـة جديـدة وسـهولة تطويرها مع تحقيقها لهامش ربح أعلى.

وكيل وزارة البترول: تقلــب سـعر الزيت والغـاز أهم مخاطـر الصناعـة 

وتابع وكيل وزارة البترول، أن هنـاك عوامل رئيسية ومخاطـر تحيـط بصناعـة البتـرول وخاصـة العمليات الاستكشافية ومــن أهمهــا المخاطــر السياســية، المخاطــر الجيولوجيــة، مخاطــر تقلــب ســعر الزيــت والغــاز، مخاطــر العــرض والطلــب، ومخاطــر التكلفــة غيــر الاقتصادية. 

وأكمل: "لذلــك كان لا بد من إيضاح وفهــم طبيعــة الخطــورة التي تصاحب عمليات البحــث والاستكشاف والمخاطــرة التي يتحملهــا المســتثمر فــى العمــل وأهميــة التكامــل لجــذب الاستثمار وتشــجيعه، وهــو الأمر الذي لــن يتأتــى إلا بفهــم هــذه الطبيعــة المعقــدة".

البترول والثروة المعدنية البحث والاستكشاف الثروة المعدنية الصحراء الغربية المهندس طارق الملا وزير البترول وكيل وزارة البترول وزارة البترول

الأكثر قراءة

تعيين ريهام السهلى رئيسًا لشبكة دى إم سى

ننشر صور الشاب المقتول على يد جاره في منطقة دار السلام

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: محمود مسلم رئيسًا لقطاع الصحف والمواقع

انتهاك خصوصية وسخرية.. كيف تفاعل المصريون مع "حوار_المندوب"؟ (تحليل بيانات)

محافظ الغربية يوزع هدايا السيسي على أبناء العاملين لشركة مصر للغزل والنسيج

شروط النهضة الصعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال