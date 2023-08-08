الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«حدودنا نبضنا».. انطلاق فعاليات تدريب شباب الوادى الجديد على ريادة الأعمال

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

واصلت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية بمحافظة الوادي الجديد، بجانب إطلاق مسابقة "أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي" على أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة لمعسكرات تفاعلية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار مواصلتها تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وبالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة.

وأكدت الوزارة، حرصها على التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب بالمحافظات الحدودية، وتقديم فرص وتوعية وتدريب للشباب بالقري والمراكز الأكثر احتياجا من أجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة، ودعم الكيانات الشبابية وإتاحة الفرص لهم.

وزارة الشباب والرياضة الشباب ريادة الأعمال الرصد المجتمعي

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