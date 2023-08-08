المئات يتوافدون لأداء صلاة العشاء احتفالًا بافتتاح مسجد السيدة نفيسة (صور)

توافد المئات من مريدي آل البيت، لأداء صلاة العشاء بمسجد السيدة نفيسة، احتفالًا بافتتاح المسجد بعد انتهاء أعمال التطوير، وإزالة مخلفات الهدم للمقابر وإقامة بوابة شارع الأشرف ورفع كفاءة الشارع وتطويره ليكون بمثابة متحف مفتوح، وتشجير الميادين والجزر فى محيط المسجد.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مسجد السيدة نفيسة جنوب محافظة القاهرة بحضور السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، ولفيف من المسئولين.

وامتدت خطة تطوير مزارات "آل البيت" من مسجد السيدة عائشة، إلى السيدة نفيسة، أي من مسجد حفيدة الحسين، إلى مسجد حفيدة الحسن، وحتى مسجد السيدة زينب مارًا بعدد من المساجد والأضرحة ومزارات تاريخية، التي تعد إرثًا حضاريًا مميزًا، وجهت الدولة كل جهودها لإحيائه والحفاظ عليه.

واستهدف المشروع فتح الساحات الرابطة بين مساجد آل البيت، ورصف الأرضيات بالبازلت، وتطوير ورفع كفاءة الإنارة وترميم ودهان واجهات العقارات، ورفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسة، ومد خطوط الصرف الصحى.

نبذة عن السيدة نفيسة

السيدة نفيسة ولدت بمكة عام 145هـ، ونشأت بالمدينة المنورة، وهي ابنة سيدنا الإمام الحسن بن على رضى الله عنه، وزوجها سيدى إسحق المؤتمن وهو ابن عمها وحفيد الإمام الحسين رضى الله عنه، كانت من الصالحات العابدات، وقد حفرت قبرها بيدها، وكانت تنزل لتجلس فيه وتقرأ القرآن فيه، وكانت من سيدات العلم فى العالم الإسلامى، واشتهرت بإجابة دعائها حتى كان الإمام الشافعى يرسل لها دومًا لتدعو الله له كلما نزلت به نازلة، ولما حضرها الموت كانت صائمة، ورفضت أن تفطر وقالت: لقد سألت الله أن يقبضنى إليه صائمة.

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