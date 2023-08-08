وزير الرياضة يهنئ منتخب ناشئ الطائرة بعد التأهل لربع نهائى كأس العالم

في اتصال هاتفي ببعثة المنتخب، تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية، إلى منتخب ناشئين الكرة الطائرة تحت 19، بعد تأهلهم إلى دور الثمانية ببطولة العالم المقامة في دولة الأرجنتين خلال الفترة من 3 وحتى 12 أغسطس الجاري.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 8 بعد الفوز اليوم على منتخب كولومبيا بطولة العالم، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25- 21”، ”25-21”، “25-16”، “30- 28”.

وأكد الوزير دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى متابعته المستمرة لجميع مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

ونجح المنتخب الوطنى للكرة الطائرة في الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لمنتخب كولومبيا في دور الـ16 ليقترب خطوة نحو المربع الذهبي والمنافسة على أحد المراكز الأولى في بطولة العالم المقامة حالياً بالأرجنتين.