حقيقة انتشار مرض الدرن فى مصر بسبب النازحين من السودان.. "تاج الدين" يوضح

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن ما حققته مصر في التحكم والسيطرة على مرض الدرن من أنجح البرامج في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأرقام كانت تسجل بالمئات، والأرقام الآن في حدود 9 أو 10 حالات وهذا نجاح كبير والكشف والعلاج بالمجان وعن طريق مستشفيات ومراكز الوزارة لتتم السيطرة على المرض لأن المريض يحتاج للعلاج لمدة 6 أشهر حتى وإن شفي المريض فيأخذ العلاج كاملًا.

تشكيل لجنة للكشف على النازحين

وتابع، أنه من اليوم الأول لدخول النازحين سواء المصريون أو السودانيون إلى مصر بعد أزمة السودان تشكلت لجنة يشرف عليها لمتابعة الموقف يومًا بيوم ولحظة بلحظة ليس الدرن فقط ولكن كل الأمراض التي من الممكن أن تنقل للآخرين.

وأشار إلى أن مصر قضت على مرض شلل الأطفال، لذا نقوم بتطعيم كل القادمين من الحدود مجانًا ضد شلل الأطفال، ومتابعة مستمرة لمنع دخول أي مرض وبائي من أي مكان.