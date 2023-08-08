الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«القاهرة الإخبارية».. علامة استفهام فى الفضاء فهل يخبرنا الكون شيئًا؟ (فيديو)

الفضاء
الفضاء

عرضت "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "إشارات استفهام من قلب السماء.. هل يخبرنا الكون شيئًا؟".

وأوضح التقرير، أن هناك إشارات استفهام أظهرها تلسكوب فضائي من قلب السماء، وشغلت الناس خلال الفترة الماضية.. فما هي القصة؟ 

وأظهرت صور ملتقطة للفضاء "إشارة استفهام" تتمحور بين النجوم، ما دفع فريق تلسكوب جيمس ويب، لتقديم نظرة أكثر تفصيلًا وجواب شافٍ، فهناك نجمان يقعان على بعد 1470 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة فيلا، ومن حولهما النجوم المسماة Herbig-Haro 46/47، محاطة بقرص من المواد يغذي البقية أثناء نموها لملايين السنين.

وفي خلفية الصورة المذهلة للفضاء السحيق، يوجد جسم يشبه علامة استفهام كونية عملاقة.

 

هل يسألنا الكون شيئًا؟

ممثلو معهد علوم تلسكوب الفضاء "STScI" في بالتيمور، أكدوا أنه من غير الواضح سبب ظهور علامة استفهام.

ووفقًا لـ"STScI"، يخبر اللون الأحمر أن الكائن بعيد جدًا، أما الأكثر إثارة هو أنه قد تكون تلك هي المرة الأولى التي يرى فيها علماء الفلك علامة الاستفهام الكونية.

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