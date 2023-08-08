أخبار هذا المساء| مدير "إيواء" يكشف حقيقة مشردة الشروق.. والكهرباء تعلن أقصى حمل متوقع اليوم

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار فنية واجتماعية وأخرى خاصة بالكهرباء، فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز أخبار هذا المساء.

"هربت منهم".. مدير مؤسسة إيواء يكشف حقيقة مشردة الشروق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورا لسيدة مشردة بمدينة الشروق، وأوضح بعض الرواد أنها مصابة بمرض السرطان ولديها طفلة وزوجها متوفي، ولا تتحمل البقاء في الشارع وتحتاج إلى رعاية وسكن.

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الكهرباء: أقصى حمل متوقع اليوم 35 ألف ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الثلاثاء، 35 ألف ميجاوات، مقابل 35 ألفًا و500 ميجاوات، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 29 ألفًا و519 ميجاوات.

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9 لاعبين خارج قائمة المقاولون وفحوصات طبية وقياسات بدنية للفريق

قرر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب استبعاد 9 لاعبين من القائمة الأولى لذئاب الجبل وهم: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي ولويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، ومحمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، ثنائي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارتهما من بيراميدز والحبيب أحمد حسن بعد انتهاء إعارته من زد.

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حفلات العلمين ما بين الشعبى والرومانسى وفرقتى مسار إجبارى وكاريوكى

حالة تنوع وتناغم شديدة يحدثها مهرجان العلمين في حفلاته المختلفة والمميزة التي يظهر فيها كافة أنواع الغناء ما بين الشعبي والرومانسي وكذلك فرق Underground.

وتنطلق الحفلات يوم 11 أغسطس الجاري بحفل فريق مسار إجباري، والمغني رضا البحراوي ومسلم وهو ما يظهر التنوع في الحفل ما بين الشعبي بأغاني البحراوي وتنوع الموسيقى في فرق ومطربي الآندرجراوند، فيما تستكمل حفلات العلمين تنوعها للغناء الشعبي بحفل المطرب حكيم الذي سيكون يوم 17 أغسطس الجاري.

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