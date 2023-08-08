الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار هذا المساء| مدير "إيواء" يكشف حقيقة مشردة الشروق.. والكهرباء تعلن أقصى حمل متوقع اليوم

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار فنية واجتماعية وأخرى خاصة بالكهرباء، فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز أخبار هذا المساء. 

"هربت منهم".. مدير مؤسسة إيواء يكشف حقيقة مشردة الشروق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورا لسيدة مشردة بمدينة الشروق، وأوضح بعض الرواد أنها مصابة بمرض السرطان ولديها طفلة وزوجها متوفي، ولا تتحمل البقاء في الشارع وتحتاج إلى رعاية وسكن.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4469897

الكهرباء: أقصى حمل متوقع اليوم 35 ألف ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الثلاثاء، 35 ألف ميجاوات، مقابل 35 ألفًا و500 ميجاوات، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 29 ألفًا و519 ميجاوات.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4469875

 

9 لاعبين خارج قائمة المقاولون وفحوصات طبية وقياسات بدنية للفريق

قرر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب استبعاد 9 لاعبين من القائمة الأولى لذئاب الجبل وهم: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي ولويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، ومحمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، ثنائي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارتهما من بيراميدز والحبيب أحمد حسن بعد انتهاء إعارته من زد.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4469879

 

حفلات العلمين ما بين الشعبى والرومانسى وفرقتى مسار إجبارى وكاريوكى

حالة تنوع وتناغم شديدة يحدثها مهرجان العلمين في حفلاته المختلفة والمميزة التي يظهر فيها كافة أنواع الغناء ما بين الشعبي والرومانسي وكذلك فرق Underground.

وتنطلق الحفلات يوم 11 أغسطس الجاري بحفل فريق مسار إجباري، والمغني رضا البحراوي ومسلم وهو ما يظهر التنوع في الحفل ما بين الشعبي بأغاني البحراوي وتنوع الموسيقى في فرق ومطربي الآندرجراوند، فيما تستكمل حفلات العلمين تنوعها للغناء الشعبي بحفل المطرب حكيم الذي سيكون يوم 17 أغسطس الجاري.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4469860 

التواصل الاجتماع الجهاز الفني للمقاولون العرب الجهاز الفني للمقاولون التواصل الاجتماعي الساعات القليلة الماضية الطاقة المتجددة الكهرباء والطاقة المتجددة حفلات العلمين

الأكثر قراءة

صرخات فى جُنح الظلام... كواليس اكتشاف مذبحة «كفر غطاطى»

"على البلاط".. كواليس سرقة شقة سفير ليبى سابق بشارع مصدق

مصرع صاحب محل أحذية غرق بمياه النيل فى الجيزة

طائفة البهرة فى مصر: إشادة حكومية وتحديات مستمرة (بيانات)

تامر أمين يفجر مفاجأة عن فيديو عامل النظافة المحتفل بتخرج ابنته

دفتر أحوال الداخلية.. شبكة لترويج العملات الافتراضية.. ومنفذ مذبحة «كفر غطاطى» فى قبضة الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال