9 لاعبين خارج قائمة المقاولون وفحوصات طبية وقياسات بدنية للفريق

قرر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب استبعاد 9 لاعبين من القائمة الأولى لذئاب الجبل وهم: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي ولويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، ومحمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، ثنائي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارتهما من بيراميدز والحبيب أحمد حسن بعد انتهاء إعارته من زد.

من ناحية بدأ الجهاز الفني في إجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين حتى نهاية الأسبوع الحالي، على أن يكون المران الأول للفريق في الثالثة عصر السبت القادم.

واستقر الجهاز الفني على قائمة تضم 22 لاعبًا للتسجيل كقائمة أولى حسب المواعيد التي حددها اتحاد الكرة، كما استقر الجهاز الفني على تصعيد أربعة ناشئين للتدريب مع الفريق الأول.

وضمت القائمة كلاً من:

محمود أبو السعود وأحمد عربي ومحمد سالم وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد شيمي ويوسف الجوهري وأحمد عيد تمساح ومحمد شوقي غريب وعمر فتحي سافيولا وأحمد علاء الدين ولؤي وائل ويوسف مجدي وفاروق نور الدين وأمادو نياص وجوزيف أوشايا وجون أوكلي ومحمد هاني تريكا ومحمد سيحا والحبيب أحمد حسن وأحمد أبوعجيلة، إضافة إلى تصعيد رباعي تحت السن عمر فايد ويوسف حمدي مواليد 2003 ومهند أحمد مواليد 2005 ومحمد عبدالناصر مواليد 2006.