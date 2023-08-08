الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفلات العلمين ما بين الشعبي والرومانسي وفرقتي مسار إجباري وكاريوكي

حفل العلمين
حفل العلمين

حالة تنوع وتناغم شديدة يحدثها مهرجان العلمين في حفلاته المختلفة والمميزة التي يظهر فيها كافة أنواع الغناء ما بين الشعبي والرومانسي وكذلك فرق Underground.

وتنطلق الحفلات يوم 11 أغسطس الجاري بحفل فريق مسار إجباري، والمغني رضا البحراوي ومسلم وهو ما يظهر التنوع في الحفل ما بين الشعبي بأغاني البحراوي وتنوع الموسيقى في فرق ومطربي الآندرجراوند، فيما تستكمل حفلات العلمين تنوعها للغناء الشعبي بحفل المطرب حكيم الذي سيكون يوم 17 أغسطس الجاري .

كما تشمل الحفلات نوعية الحفلات الكلاسيكية حيث سيكون متواجدي العلمين على موعد مع الموسيقار الكبير عمر خيرت بحفل متنوع يوم العاشر من أغسطس الجاري .

ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يحبها جمهوره، ويحمل الحفل عدد من المفاجآت.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

ومهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، وبدأت حفلاته في حفل النجم تامر حسني يوم الجمعة 21 يوليو.

ومهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، وبدأت حفلاته بحفل النجم تامر حسني يوم الجمعة 21 يوليو.ومهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، وبدأت حفلاته بحفل النجم تامر حسني يوم الجمعة 21 يوليو.

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