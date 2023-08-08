الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكهرباء: أقصى حمل متوقع اليوم 35 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الثلاثاء، 35 ألف ميجاوات، مقابل 35 ألفًا و500 ميجاوات، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 29 ألفًا و519 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الشكاوى توعية المواطنين

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

استقبلها المصريون بالعريش.. حكاية السيدة الملقبة بـ"نفيسة العلوم"

شاهد.. أول صور لمنفذ مذبحة «كفر غطاطى»

وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسى لنظيره التونسى قيس سعيد

"عايز فلوس عشان المخدرات".. أقوال ضحية الاعتداء الوحشي من شقيقها بالمعصرة

التحفظ على سائق تسبب فى تعطل حركة المرور وعرضه على الطب الشرعى بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال