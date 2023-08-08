"هربت منهم".. مدير مؤسسة إيواء يكشف حقيقة مشردة الشروق

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورًا لسيدة مشردة بمدينة الشروق، وأوضح بعض الرواد أنها مصابة بمرض السرطان ولديها طفلة وزوجها متوفى، ولا تتحمل البقاء في الشارع وتحتاج إلى رعاية وسكن.

على الفور توجه عدد من المؤسسات المتخصصة بإيواء المشردين، والجمعيات الخيرية، لانتشالها وتقديم العلاج والرعاية اللازمة لها.

وكشف محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، عن آخر تطورات الحالة، قائلًا إن المؤسسة توجهت على الفور إلى مكان البلاغ، وكان يعاونها في البحث عن السيدة "بيت الزكاة والصدقات المصري"، الذي كان مستعدًا لتقديم سكن لها، لكن كانت المفاجأة عندما أبلغها أحد المتطوعين بالمؤسسة بالمساعدات التي ستقدم لها وتوفير مأوى لها، طلبت منه أن ينتظرها حتى تدخل في إحدى دورات المياه بالقرب من المكان وهربت على الفور.

وأضاف وحيد لـ«الدستور»: "فريق المؤسسة قام بالبحث عليها في المنطقة لكن لم يجد لها أي أثر، وبالتحري عنها أفاد سكان المنطقة أنها متسولة وليست مشردة، فيما أكدت إحدى السيدات التي قالت إنها تعرفها ومقربة منها أنها مجرد متسولة تأتي لاستعطاف المواطنين للحصول على المال، كما أن لديها منزلًا تسكن فيه وليست مشردة في الشارع كما يدعي البعض.

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