الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 فى كافة محافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تحظى مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في كافة محافظات الجمهورية على نسب مشاهدة عالية خاصة في الساعات الأولى من الفجر لرغبة قطاع عريض من المسلمين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس في أوقاتها التي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في رفع الأذان وإقامة الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في كافة محافظات الجمهورية

يقدم الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتى تحدد مواعيد الصلوات الخمس في كافة المحافظات وتعتمد بياناتها اليومية وزارة الأوقاف المصرية وهى كما يلي:


موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:41 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 مساء.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:42 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:07 مساء.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-8-2023 فى البنوك المصرية


موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:50 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:24 مساء.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:31 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:51 مساء.


موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:43 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:09 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:45 مساء.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:50 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:17 مساء.

 

موعد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:36 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:34 مساء.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:40 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:06 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

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موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:38 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 مساء.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:42 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:08 مساء.

 

موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:49 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:03 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 مساء.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:42 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:05 مساء.

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