الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

اعتاد المسلمين في الساعات الصباحية بشكل يومي معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك لأدائها في مواقيتها الصحيحة، وهي ثاني فروض الاسلام الخمسة، وتبعد عن المنكر والفحشاء.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في محافظات مصر

لذا ترصد "الدستور" مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 

مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 4:41 صباحًا

صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 01:01 مساءً

صلاة العصر 4:38 مساءً

صلاة المغرب 7:44 مساءً

صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 9:09 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في الإسكندرية
صلاة الفجر 4:42 صباحًا

صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 1:06 مساءً

صلاة العصر 4:45 مساءً

صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 7:51 مساءً

صلاة العشاء 9:18 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس بشرم الشيخ
صلاة الفجر 4:35 صباحًا

صلاة الظهر 12:49 مساءً

صلاة  العصر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 4:22 مساءً

صلاة المغرب 7:30 مساءً

صلاة العشاء 8:52 مساءً  

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في المنصورة
صلاة الفجر 4:37 صباحًا

صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس  01:00 مساءً

صلاة العصر 4:39 مساءً

صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 7:45 مساءً

صلاة العشاء 9:13 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في قنا
صلاة الفجر 4:46 صباحًا

صلاة الظهر 12:55 مساءً

صلاة العصر 4:25 مساءً

صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 7:32 مساءً

صلاة العشاء 8:53 مساءً

"اللهم أخرج كل عين نظرت".. أفضل الأدعية لفك السحر والحسد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في أسوان
صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 4:50 صباحًا

صلاة الظهر 12:54 مساءً

صلاة العصر 4:20 مساءً

صلاة المغرب 7:28 مساءً

موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 8:47 مساءً

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء الصلاة مواعيد الصلاة محافظات مصر
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