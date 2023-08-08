مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى محافظات مصر
اعتاد المسلمين في الساعات الصباحية بشكل يومي معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك لأدائها في مواقيتها الصحيحة، وهي ثاني فروض الاسلام الخمسة، وتبعد عن المنكر والفحشاء.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في محافظات مصر
لذا ترصد "الدستور" مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 4:41 صباحًا
صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 01:01 مساءً
صلاة العصر 4:38 مساءً
صلاة المغرب 7:44 مساءً
صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 9:09 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في الإسكندرية
صلاة الفجر 4:42 صباحًا
صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 1:06 مساءً
صلاة العصر 4:45 مساءً
صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 7:51 مساءً
صلاة العشاء 9:18 مساءً
مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس بشرم الشيخ
صلاة الفجر 4:35 صباحًا
صلاة الظهر 12:49 مساءً
صلاة العصر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 4:22 مساءً
صلاة المغرب 7:30 مساءً
صلاة العشاء 8:52 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في المنصورة
صلاة الفجر 4:37 صباحًا
صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 01:00 مساءً
صلاة العصر 4:39 مساءً
صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 7:45 مساءً
صلاة العشاء 9:13 مساءً
مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في قنا
صلاة الفجر 4:46 صباحًا
صلاة الظهر 12:55 مساءً
صلاة العصر 4:25 مساءً
صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 7:32 مساءً
صلاة العشاء 8:53 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في أسوان
صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 4:50 صباحًا
صلاة الظهر 12:54 مساءً
صلاة العصر 4:20 مساءً
صلاة المغرب 7:28 مساءً
موعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 8:47 مساءً