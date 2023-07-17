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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: لا يجوز الدعاء على الناس حتى لو إيذاؤهم شديد (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

حذر الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من الدعاء على الناس، قائلًا:"هذا لا يجوز شرعًا".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "لازم نعرف إنه لا يجب الدعاء إلى من أساء إلى مهما كانت إساءته، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته قيل له ادع على كفار قريش، فقال اللهم اهدِ قومى فإنهم لا يعلمون".

واستكمل: "شوف حجم الأذى اللى تعرض له الصحابة وسيدنا النبي، وشوف حجم إيذائك، واعف وبلاش تدعى على أحد، لأن الدعاء على الناس بالإثم، لا يقبل من الله سبحانه وتعالى، لو تخلقت بأخلاق النبوة وقلت الماضى لا يذكر ستجد هذا عند الله سبحانه وتعالى بالخير".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=P25UnzMzEkQ

الشيخ محمد كمال الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية الإفتاء المصرية

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