الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي وزير التربية والتعليم لبحث أوجه التعاون المشترك

محافظ المنوفية ووزير
محافظ المنوفية ووزير التربية والتعليم

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك لدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المزيد من المدارس الجديدة بمدن المحافظة وخاصة المدارس التجريبية والمتميزة والفنية لتقليل الكثافات الطلابية لخدمة أبنائنا الطلاب وتحسين جودة التعليم.


ورحب وزير التربية والتعليم بمحافظ المنوفية، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة والجهاز التنفيذى للمحافظة للنهوض والارتقاء بالقطاع التعليمى، مشيدا بجهود محافظ المنوفية المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية وتقديم أوجه الدعم الكامل وتذليل العقبات لإقامة العديد من المنشآت التعليمية للحد من الكثافات الطلابية، وذلك في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة. 


كما تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات خطط تنفيذ المشروعات القومية للتعليم بمحافظة المنوفية، واستعراض الجهود في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية من أعمال إحلال وتجديد، صيانة، إنشاء جديد، إحلال جزئي وكلي لمدارس المحافظة.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت الكثير من الإنجازات والتقدم في ملف التعليم والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم بمختلف نوعياته.

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