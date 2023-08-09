الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 2023 فى الأسواق المصرية

مواد البناء
مواد البناء

نعرض من خلال التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية، والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وعلى رأسهم الدولار الأمريكي والذي يعد عملة التداول الدولية.


أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 2023 في الأسواق المصرية

استقرار ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين خلال الشهور الاخيرة بفعل استقرار أسعار العملات الأجنبية وإليكم الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب في مصر:-

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 35500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 33700 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 35000 جنيه .

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو  34500 جنيه.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-8-2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-8-2023 فى البنوك المصرية

 

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو  34500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 33500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 33500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو نحو 32300 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 33400 جنيه.

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​البترول: تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.38 دولار

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ارتفاع أسعار الغاز لـ2.742 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

 

سعر الأسمنت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1730 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة النصر 1700 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1680 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1700 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1700 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1620 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1670 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1700 جنيه.

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