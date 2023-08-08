عرش الحقائق ومهبط الأسرار.. مسجد السيدة نفيسة من أعرق مساجد القاهرة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول مسجد السيدة نفيسة الذي يعد من أعرق مساجد القاهرة، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

مسجد السيدة نفيسة، هي مصر حاضنة الأولياء، اصطفاها الله من فوق سبع سماوات لتكون أرضًا مباركة زيدت شرفًا بمقامات آل بيت الرسول.

السيدة نفيسة هى بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رضوان الله عليهم أجمعين، وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمه للعالمين.

عرش الحقائق ومهبط الأسرار، حيث ولدت السيدة نفيسة عام 245 هجريًا في مكة، وانتقلت طفلة مع أبيها للمدينة المنورة، حيث نشأت في الجوار من المسجد النبوي.

تزوجت السيدة نفيسة من الإمام إسحاق، ورحلت إلى مصر ووصلتها في شهر رمضان عام 293 هجريًا، واستقرت بها لنحو 15 عامًا.

فوق هذه الأرض يقال إن السيدة نفيسة حفرت قبرها بنفسها استعدادًا للقاء وجه كريم، وإذن فقد بوركت الأرض المصرية باحتضان الجسد لسليلة بيت النبي التي توفاها الله عام 308 هجريًا، ومن وقتها فاضت التجليات وصار مشهدها مزارًا للزائرين.