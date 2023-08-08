الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يواصل محادثاته مع توتنهام وهاري كين يميل للاستمرار

هاري كين
هاري كين

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونخ ما زال يحاول التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان توتنهام قد رفض عرض بايرن ميونخ الثالث للتعاقد مع هاري كين مقابل 100 مليون يورو + إضافات.

وبحسب شبكة “ ذا أثلتيك” البريطانية، فإن بايرن ميونخ عقد محادثات جديدة مع توتنهام مساء أمس الاثنين بعد رفض العرض الثالث للنادي البافاري.

وأوضح التقرير أنه ما زال هناك فجوة حول المبلغ المطلوب من أجل بيع هاري كين، في الوقت الذي صار خلاله المهاحم البالغ من العمر 30 عامًا، يميل للبقاء والاستمرار في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الشبكة إلى أن كين استمتع بالعمل تحت قيادة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد لـ توتنهام، خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد ويستعد للمباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإنجليزي يوم الأحد ضد برينتفورد.

ولعب كين دورًا كاملًا في الجولة الصيفية للفريق في أستراليا وسنغافورة، كما سجل 4 أهداف في الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني، وديًا، يوم الأحد الماضي.

بايرن ميونخ هاري كين توتنهام كين توتنهام هوتسبير

الأكثر قراءة

هبوط حاد بالدورة الدموية.. والنيابة تستمع لأقوال محتجزين فى وفاة مسجون بقسم دار السلام

ضبط قائد "ميكروباص" أوقف حركة المرور فى منطقة التجمع

جهاز حدائق أكتوبر يعلن خبرا سارا لسكان المدينة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

"بسبب مرات عمه".. أب يُعري ابنه ويعذبه حتى الموت في أوسيم

ارتفاع حالات الغرق.. إنقاذ شخصين وغرق 2 آخرين بالساحل الشمالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال