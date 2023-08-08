بايرن ميونخ يواصل محادثاته مع توتنهام وهاري كين يميل للاستمرار

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونخ ما زال يحاول التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان توتنهام قد رفض عرض بايرن ميونخ الثالث للتعاقد مع هاري كين مقابل 100 مليون يورو + إضافات.

وبحسب شبكة “ ذا أثلتيك” البريطانية، فإن بايرن ميونخ عقد محادثات جديدة مع توتنهام مساء أمس الاثنين بعد رفض العرض الثالث للنادي البافاري.

وأوضح التقرير أنه ما زال هناك فجوة حول المبلغ المطلوب من أجل بيع هاري كين، في الوقت الذي صار خلاله المهاحم البالغ من العمر 30 عامًا، يميل للبقاء والاستمرار في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الشبكة إلى أن كين استمتع بالعمل تحت قيادة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد لـ توتنهام، خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد ويستعد للمباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإنجليزي يوم الأحد ضد برينتفورد.

ولعب كين دورًا كاملًا في الجولة الصيفية للفريق في أستراليا وسنغافورة، كما سجل 4 أهداف في الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني، وديًا، يوم الأحد الماضي.