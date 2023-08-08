الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«سيدبك» و«بتروسيف» يوقعان اتفاقية فى مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

سيدبك وبتروسيف
سيدبك وبتروسيف

وقع المهندس محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدبك، والمهندس عماد عبدالرازق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيف، اليوم الثلاثاء، اتفاقية خدمات فنية شاملة لكافة الأعمال المتعلقة بمجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

جاء ذلك بحضور الكيميائي صلاح رياض مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة وقيادات الشركتين.

اتفاقية في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بين سيدبك وبتروسيف 

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وفى إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتحديث وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتنفيذ المشروعات طبقاً للأكواد العالمية والمحلية، ومن منطلق حرص شركة سيدبك على التعاون مع الشركات الشقيقة، والعمل على تحسين وتطبيق أعلى نظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات مع الالتزام بالقوانين والتشريعات.

البترول والثروة المعدنية الهيدروكربونية استراتيجية وزارة البترول الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المهندس طارق الملا وزير البترول السلامة والصحة المهنية

الأكثر قراءة

هبوط حاد بالدورة الدموية.. والنيابة تستمع لأقوال محتجزين فى وفاة مسجون بقسم دار السلام

ضبط قائد "ميكروباص" أوقف حركة المرور فى منطقة التجمع

جهاز حدائق أكتوبر يعلن خبرا سارا لسكان المدينة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

"بسبب مرات عمه".. أب يُعري ابنه ويعذبه حتى الموت في أوسيم

ارتفاع حالات الغرق.. إنقاذ شخصين وغرق 2 آخرين بالساحل الشمالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال