«سيدبك» و«بتروسيف» يوقعان اتفاقية فى مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

وقع المهندس محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدبك، والمهندس عماد عبدالرازق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيف، اليوم الثلاثاء، اتفاقية خدمات فنية شاملة لكافة الأعمال المتعلقة بمجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

جاء ذلك بحضور الكيميائي صلاح رياض مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة وقيادات الشركتين.

اتفاقية في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بين سيدبك وبتروسيف

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وفى إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتحديث وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتنفيذ المشروعات طبقاً للأكواد العالمية والمحلية، ومن منطلق حرص شركة سيدبك على التعاون مع الشركات الشقيقة، والعمل على تحسين وتطبيق أعلى نظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات مع الالتزام بالقوانين والتشريعات.