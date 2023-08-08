ضبط قائد "ميكروباص" أوقف حركة المرور فى منطقة التجمع

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيسبوك"، متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بالقاهرة، ما تسبب في تعطيل حركة المرور وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، معطلًا حركة المرور ومعرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "خاصة بأحد مكاتب الرحلات" وقائدها، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.