لينك تنسيق الثانوية العامة 2023 وآخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

يزداد البحث عن لينك تنسيق الثانوية العامة 2023 مع اقتراب موعد انتهاء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة والذي بدأ من السبت 5 أغسطس والذي تم مد فترة التسجيل به حتى مساء الخميس 10 أغسطس 2023.

لينك تنسيق الثانوية العامة 2023

في السطور التالية، نعرض لينك تنسيق الثانوية العامة 2023 وتفاصيل تنسيق المرحلة الأولى وآخر موعد لتسجيل الرغبات.

يُتاح لينك تنسيق الثانوية العامة 2023 من هنا https://tansik.digital.gov.eg/

وبعد فتح الرابط يتم اتباع الخطوات المطلوبة لإتمام تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للكليات المرغوبة وفق مجموعهم.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بحيث ينتهي تنسيق المرحلة الأولى الساعة السابعة من مساء الخميس 10 أغسطس 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تنسيق رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية المتاحة من التاسعة صباحًا، أو يمكن تنسيق رغبات الطلاب من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

بلغ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الآن 82 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق.

وكان وزير التعليم العالي أعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2023.

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

عدد الطلاب: 22304

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

عدد الطلاب: 15013

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

عدد الطلاب: 74923

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات تنسيق الكليات 2023

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.