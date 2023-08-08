على رأسهم صلاح وهالاند.. صراع شرس على الحذاء الذهبى فى الموسم الجديد للبريميرليج

ثلاثة أيام وينطلق الدوري الإنجليزي موسم 2023/2024، حيث يقص حامل اللقب مانشستر سيتي البطولة بمواجهة الصاعد حديثًا نظيره بيرنلي.

وينتظر الجماهير صراعًا منتظرًا وشرسًا على الحذاء الذهبي للبريميرليج الذي حسمه الموسم الماضي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي بـ36 هدفًا.

ولأول مرة يخرج نجمنا المصري محمد صلاح من المنافسة على الحذاء الذهبي الذي حققه ثلاث مرات من قبل، حيث احتل المركز الرابع بـ19 هدفًا.

لكن الموسم الحالي قد يشهد منافسة قوية بين مهاجمي البريميرليج الوافدين الجدد واللاعبين السابقين، وقد تكون المنافسة أشرس حال رحيل هاري كين قائد توتنهام المحتمل لبايرن ميونخ، والذي حل وصيفًا لهالاند في صراع الحذاء الذهبي بـ30 هدفًا الموسم الماضي.

ويدخل صلاح الموسم الجديد متعطشًا للعودة للتتويج بالحذاء الذهبي، حيث تألق في فترة الإعداد بعدما أسهم في 9 أهداف بواقع تسجيله هدفين وصناعته لـ7.

ويسعى صلاح لتحقيق الحذاء الذهبي ليحفر اسمه من ذهب في سجلات البطولة، حيث سيكون ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يحقق الجائزة 4 مرات بعد الفرنسي تييري هنري.

وسيجد صلاح منافسة شرسة للغاية من هالاند الذي امتلك نسبة تهديف كبيرة الموسم الماضي، وكان بفارق كبير عن أقرب منافسيه بـ6 أهداف.

ومن الوافدين الجدد قد يكون نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الجديد أبرز المهاجمين الذين سينافسون بقوة على هذا اللقب.

جاكسون تألق مع البلوز في المعسكر التحضيري، وأثبت أنه سيكون منافسًا قويًا بجانب زميله في الفريق كريستوفر نكونكو، لكن لسوء حظه ستبعده الإصابة قرابة الأربعة أشهر.

اسم آخر قد يدخل ضمن القائمة، وهو مهاجم مانشستر يونايتد الجديد الدنماركي راسموس هويولاند، الذي تألق الموسم الماضي مع أتالانتا الإيطالي.