الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عدد النازحين فى السودان يرتفع إلى أربعة ملايين شخص

السودان
السودان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن تدهور الأوضاع الصحية في جميع أنحاء السودان بما في ذلك في مخيمات النزوح وفي نقاط العبور الحدودية ومراكز العبور في البلدان المجاورة، مع تجاوز عدد النازحين من الصراع في السودان أربعة ملايين شخص.


وقال المتحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر خلال مؤتمر صحفي في جنيف: إن الوضع في السودان لا يمكن تحمله لأن الاحتياجات تفوق بكثير ما يمكن توفيره بالموارد المتاحة، ففي ولاية النيل الأبيض أدى نقص الأدوية الأساسية والموظفين والإمدادات إلى إعاقة خدمات الصحة والتغذية في جميع مخيمات النازحين العشرة، حيث وصل أكثر من 144 ألف نازح جديد من الخرطوم منذ بدء النزاع وانضموا إلى الآلاف من لاجئي جنوب السودان وسكان المجتمعات المحلية الذين يقصدون نفس العيادات والمرافق الطبية، مبيناً أن خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي غير موجودة تقريباً.


وأضاف: نظراً لأن العديد من العائلات تتنقل منذ أسابيع مع القليل جداً من الطعام والدواء، ارتفعت معدلات سوء التغذية وتفشي الأمراض والوفيات ذات الصلة، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة، محذراً من أنه إذا استمر التأخير في تمويل المساعدات ستستمر هذه الأعداد في التزايد.


وأوضح أن المفوضية بحاجة ملحة إلى المزيد من التمويل للمساعدات الصحية والاستجابة الإقليمية للنزاع في السودان، وتوفير 566 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة والتي تم تمويلها بنسبة 29% فقط حتى الآن.


من جانبها، أفادت منظمة الصحة العالمية، أن الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق الصحية أثرت بشكل كبير على خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء السودان، وأن هناك ما يزيد عن 70 مريضاً لكل طبيب، مشيرة إلى أن تقطع سلاسل التوريد أدى إلى نقص في الادوية والإمدادات الطبية التي يحتاج إليها آلالاف من الأشخاص.


وأضافت أن هطول الأمطار خلال الأشهر المقبلة سيتسبب في فيضانات تؤدي إلى زيادة في حالات الإصابة بمرض الكوليرا والملاريا، إضافة إلى قتامة الأوضاع عبر الحدود، حيث تدهورت الحالة الصحية والتغذوية بشكل حاد للقادمين من السودان منذ اندلاع النزاع في منتصف أبريل الماضي في تشاد وجنوب السودان مع انتشار الأمراض الفتاكة.

مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين السودان مخيمات النزوح ويليام سبيندلر

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