إنهاء 9 مشروعات للري بمحافظة الفيوم خلال يوليو الماضي

قال وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم المهندس أيمن نضر، إن مديرية الري أنهت أعمال 9 مشروعات للري، خلال شهر يوليو الماضي، فيما تواصل العمل على تنفيذ 29 مشروعاً آخر .

وأوضح وكيل وزارة الري - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أنه جرى الانتهاء من تأهيل 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، إضافة إلى إنهاء عملية إحلال وتجديد كوبري على مصرف الوادي (1) أمام عزبة السنجأ، بجانب أنهاء أعمال الجسات الميكانيكية لإحلال وتجديد الحائط الساند بالبر الأيسر على بحر يوسف، بطول 182 مترا، في المسافة الواقعة من أمام كوبري الصوفي، حتى كوبري المطافي بمدينة الفيوم .

وأضاف أنه يجرى العمل على تنفيذ أعمال، تأهيل الترع بهندسة ري إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,5 %، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 71,27 %، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55,2 %، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,29 %، وتأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 76 %، وتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 74 %، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 57 %، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 35 %، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 96 %، وتأهيل ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 98 % .