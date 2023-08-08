محافظ القليوبية يتفقد ممشى النيل وشارع فريد ندا والحدائق العامة بالطريق الزراعى

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابع فيها ما استجد من أعمال في مشروع إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، والذي يبلغ طوله 1850م، ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا والحدائق التابعة له، بالإضافة إلى تفقد الحدائق التي أنشأتها المحافظة على الطريق الزراعي عند مدخل بنها الجنوبي ومنطقة طابا.

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال المرحلة (ج) بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة بطول 450 م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، حيث يتم أعمال صب الحوائط الخرسانية لحوائط ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها بمنطقة معدية بطا، موجها بدفع الأعمال للانتهاء من هذا القطاع والبدء في أعمال صب الأرضيات وبلاط الانترلوك والتشجير.

كما تفقد محافظ القليوبية قطاع (ب) والذي يبلغ طوله مع المرحلة (أ) 850م بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، والذي تم الانتهاء منهما حيث تم زراعة 35 شجرة أكاسيا وإنشاء مقاعد للمواطنين وجار تجليد أحواض الأشجار بالرخام وتشغيل شبكة الري.

- التوجيه بسرعة البدء في تجهيز المرحلة (د)

ووجه المحافظ بسرعة البدء في تجهيز المرحلة (د) والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 م، وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات والرسومات الهندسية اللازمة حتى يتم البدء فورا في أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع بالكامل موجها باستغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب وإيجاد موارد للمحافظة.

واستكمل "الهجان" الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية لدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، وتفقد أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل المارين بالطريق الزراعي .

كما تفقد المحافظ ، خلال جولة الحديقة المقامة بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول وأيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا والتي تم إنشاؤها العام الماضي بتكلفة مليون جنيه من الخطة الاستثمارية وتم زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة، وإقامة برجولات خشبية لتكون متنفسا للمواطنين بالإضافة إلى إقامة دورات مياه، حيث وجه بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام.