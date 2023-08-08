من هنا.. لينك تسجيل الدخول على صندوق التمويل العقاري

يبحث العديد من المواطنين خلال هذه الأيام عن تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري للحصول على وحدات سكنية بالتقسيط المريح، وظهر الصندوق في الأعلى بحثًا عبر محرك "جوجل" الشهير.

وبالتزامن مع تقديم البنك المركزي العديد من الخدمات والتسهيلات لمساعدة شرائح مختلفة من المواطنين في حل أزمات السكن، نقدم لكم من خلال هذه السطور طريقة تسجيل الدخول بصندوق التمويل العقاري:

صندوق التمويل العقاري تسجيل الدخول

يمكن الدخول على صندوق التمويل العقاري من خلال الضغط هنــا .

طلب استعلام عن صندوق التمويل العقاري

-يستطيع المواطن الاستعلام عن تفاصيل الحجز بشقق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من خلال الرقم القومي، ويكون ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

-ويليه خطوة الضغط على مركز خدمة المواطنين، واختيار كلمة طلبات.

-ويتم الضغط على كلمة متابعة الملفات بشركات الاستعلام، ثم تظهر صفحة الدخول لحسابك على موقع خدمات الصندوق الاجتماعي، ثم يتم كتابة الرقم القومي والرقم السري الخاص بالمستعلم.

-تظهر صفحة البيانات و حالة الطلب إذا كان الملف في شركة الاستعلام، وعند الاستعلام يتواصل موظف هاتفيا من تاريخ الاستعلام.

-وتظهر رسالة تقول "الطلب ليس في مرحلة الاستعلام"، يمكن تكرار المرحلة في وقت لاحق لمعرفة مصير الطلب.

الجدير بالذكر أن التمويل العقارى يسهل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للعملاء فى إطار مبادرة التمويل العقارى، وكذلك الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، كما أنها تحرص على تقديم الخدمة بأقل وأسرع الإجراءات للعملاء.

وتطرح البنوك أيضًا مؤخرًا برامج جديدة للتمويل العقارى خارج المبادرة الذى بدوره يسهم فى زيادة فرص الحصول على المسكن المناسب للعديد من شرائح المجتمع بالتقسيط المريح، حيث أن ذلك يسهم فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء.