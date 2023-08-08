عبدالعزيز مخيون لـ"الدستور": أسامة أنور عكاشة كان يمتلك عقلية أدبية مختلفة

تحدث الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون عن مشاركته في الفيلم الوثائقي “أسامة أنور عكاشة” وعلاقته بالكاتب الراحل، قائلاً إن الفيلم نموذج مميز لتقديم معلومات وافية عن الكاتب الراحل، موجهاً الشكر للقناة الوثائقية (إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية) على تقديمه بهذا الشكل.

وأكد عبدالعزيز مخيون لـ"الدستور" أنه كانت تربطه علاقة قوية بأسامة أنور عكاشة ليست علاقة عمل فقط وإنما علاقة صداقة وأخوة منذ بداياته، موضحاً: “جمعتنا الكثير من الصفات من حيث الفكر والثقافة وكان مؤمناً بي بشكل كبير فقد كان يمتلك عقلية أدبية مختلفة جعلته من عباقرة العمل الفني”.

وقال مخيون إن أسامة أنور عكاشة قدم بعض الشخصيات في أعماله تشبهه كثيراً وكان ينعزل عن العالم لينفذ أي عمل جديد وكان حريصاً على المصداقية وتقديم الواقع كما هو دون تجميل أو تزييف وهو ما منحه ثقلاً كبيراً وأصبحت أعماله من أهم الأعمال الفنية التي قدمت حكايات عن الشارع المصري وتاريخ الأمة العربية فكان كل عمل يقدمه يمثل تحدياً له ليقدم أفضل ما عنده خاصة وأنه كان ملماً بالحياة المصرية في مختلف القطاعات وكان دائماً ما يحاكي الواقع وكانت كتاباته تعبر وتجسد شخصيات من أرض الواقع.

وأضاف: “أتمنى تقديم أكثر من عمل وثائقي عن مبدعي مصر في جميع المجالات لتكون مرجعية للأجيال الجديدة التي تجهل تاريخ وعمالقة هذا البلد الذي أفرز العديد من المواهب في شتى المجالات وكان لهم بصمة حقيقية في تغيير المشهد الفني والحياتي”.

القناة الوثائقية كانت قد عرضت الفيلم الوثائقي “أسامة أنور عكاشة” على جزئين وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والمشاهدين على عصر الكاتب الراحل ومنهم النجمة إلهام شاهين والفنانة لوسي وصابرين والناقدة ماجدة موريس والكاتب عبد الله السناوي والفنان القدير عبد العزيز مخيون والمخرج رؤوف عبد العزيز وغيرهم.