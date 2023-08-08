الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اقتصادية النواب" تشيد بالقمة المصرية الأردنية: حققت جميع أهدافها

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي انعقدت بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني، كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح البلدين.

وأشاد "عبد الحميد" في بيان له أصدره اليوم، بما تم اتخاذه من خطوات في إطار العمل على تعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب ما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، فضلاً عن التعاون في مجالات الطاقة والغاز، معربًا عن ثقته التامة في أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وكذلك عدد من المذكرات التي من المقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة القادم، وخاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين البلدين، في ظل العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. كما أشار إلى حرص البلدين دائمًا على الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية، لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وتعزيزًا لمختلف أوجه التعاون ولدعم سبل التعاون بين دول العالم العربي، ومواجهة المتغيرات الواقعة وتحديات التغير المناخي التي نتجت عنها أزمات عالمية عديدة تتطلب المزيد من العمل لمواجهتها.

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