الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

400 ألف جنيه غرامة على 41 شاطئ بالإسكندرية منذ بداية الصيف

حملات الإدارة المركزية
حملات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

أوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم تنفيذ عدة حملات رقابية منذ بداية موسم الصيف حتى الآن، أسفرت عن توقيع 400 ألف جنيه غرامة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الشواطئ للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات على 24 شاطىء مخالف بالقطاع الشرقي، و17 شاطئ بالقطاع الغربي، وتنوعت المخالفات ما بين فرض إكراميات وعدم وجود منقذ على الشاطئ وعدم نظافة الشواطئ وإقامة حفلات بدون تصريح.

وكانت قد أوضحت مصايف الإسكندرية، أن حملات الرقابة والانضباط مستمرة، بتواجد مفتشين الإدارة على جميع الشواطيء، مضيفة أن أرقام تليفونات الشكاوى مثبتة على بوابات الشواطيء، فى حال تعرض أي مواطن لأي ابتزاز، أو سوء معاملة، أو استغلال، يتم التواصل على ارقام الإدارة، حيث نتواجد على الفور، للتعامل مع الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات.

وأشارت إلى أن جميع الشواطئ الـ65 بالمحافظة، يحصل المواطن من خلال تذكرة الدخول على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا، لافتة إلى أنه يجب الإبلاغ فورًا عن فرض أي إكرامية بالإكراه من عمال الشواطئ ليتم التعامل الفوري.

كما شددت على الحفاظ على الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات داخل البحر أو علي الرمال، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا علي الآداب العامة للطريق، فضلا عن الإلتزام  بتعليمات عمال الابراج، والمنقذين لسلامتك وسلامه من حولك.

هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة على أتم الاستعداد لاستقبال  شكاوى وإستفسارات المواطنين  علي الأرقام التالية:
01270746490
01289252668
01119555946
01501297888

او عبر بريد الصفحة الرسمية
https://www.fb.com/Alexandria.tourism1  
أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف ww.catr.gov.eg .

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الادارة المركزية للسياحة والمصايف 400 ألف جنية غرامة الإسكندرية فرض إكراميات حملات الرقابة والانضباط مستمرة

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