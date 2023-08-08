الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إيناس حليم تناقش "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" بالنيل الثقافية غدا

إيناس حليم
إيناس حليم

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في السادسة والنصف مساء غدا الأربعاء، الكاتبة إيناس حليم، وتتحدث حول روايتها "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة"، والتي صدرت عن دار الشروق للنشر والتوزيع.


رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة"- إيناس حليم


تدور أحداث رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" حول فتاة تبحث عن حقيقة لغز الحادثة المشهورة التي شغلت أهالي مدينة الإسكندرية لسنوات، وهي حكاية عروس منطقة النبي دانيال التي ابتلعتها أرض الشارع ولم يُعثر لها على أثر.

"كانت تسير مع خطيبها في وسط الشارع وفجأة إنشق الشارع الى نصفين وابتلع الفتاة شديدة الجمال من دون خطيبها وما هي إلا لحظات حتى عاد الشارع مرة أخرى الى حاله القديم. ولم يتمكن أحد من العثور على الفتاة مرة أخرى".

تلك هي الحكاية التي يراها البعض مجرد شائعة منحها أهالي الإسكندرية مصداقيتهم لتتحول إلى أشهر ما يروى عن شارع النبي دانيال الذي يعد من أطول شوارع المدينة اليونانية الطراز.

وتتوازى رحلة البحث عن تفاصيل تلك الحادثة الغامضة التي اختلف عليها البعض ما إذا كانت حقيقة أم أسطورة، وكذا تفاصيل عن صاحبتها، مع سرد البطلة لحكايتها الشخصية، فتقدم رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" حكيًا عن بيتها وعلاقتها بأبويها وعائلتها وبيت جدتها وعن سكان آخرين لذلك الشارع.

تطل الكاتبة إيناس حليم من خلال الرواية على مدينة الإسكندرية في مطلع الألفينيات، من زاوية خاصة ترصد فيها أحداثًا وتفاصيل حياتية تمثل جزءًا أصيلاً من حياة سكان المدينة خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" هي الرواية الأولى للكاتبة إيناس حليم بعد مجموعتين قصصيتين هما "يحدث صباحًا" عام 2013، و"تحت السرير" بورتريهات بالعامية المصرية عام 2014.

 

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طقوس الإبداع الكاتبة إيناس حليم حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة دار الشروق للنشر والتوزيع الإعلامي خالد منصور النيل الثقافية
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