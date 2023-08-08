المطران عطا الله حنا: نتمنى ان تتحقق العدالة لبلادنا وأن ينعم الفلسطينيون بالحرية

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا كبيرا من الزوار والحجاج من مختلف أرجاء العالم، والذين يزورون مدينة القدس وغيرها من الأماكن المقدسة.

واستقبلهم المطران في كنيسة القيامة، حيث قدم لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ هذا المكان المقدس والذي يعتبره المسيحيون قبلتهم الأولى والوحيدة، لا سيما أن القبر المقدس إنما هو شاهد على حدث القيامة المجيد، وفي داخل كنيسة القيامة هنالك مزارات وأماكن مقدسة تشير الى المحطات الأخيرة من حياة السيد المسيح على الأرض قبل آلامه وصلبه وموته ودفنه وقيامته.

وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، ما أحلى وما أجمل ان نلتقي بكم في هذا المكان المقدس لكي نصلي معا من اجل ان تتحقق العدالة وأن يسود السلام في عالمنا فحيثما هنالك آلام ومعاناة وحروب وعنف، نحن نتمنى ان تزول هذه المظاهر وبدلا من لغة العنف والقتل والحروب ان تسود لغة الحوار والمحبة والاخوة الانسانية.

- الشعب الفلسطيني تعرض لظلم تاريخي منذ وعد بلفور

وأضاف أما عندنا فهنالك شعب فلسطيني تعرض لظلم تاريخي منذ وعد بلفور وحتى اليوم والفلسطينيون يعانون من الاضطهاد والاحتلال والاستبداد والعنصرية والنكبة الفلسطينية عام 48 وما حدث بعدها حتى اليوم، إنما يدل على هذا الشعب مستهدف في وجوده وفي عدالة قضيته .

وتابع، أما المؤمنون في هذا العالم فأجندتهم يجب أن تكون أجندة الحق والعدالة ونصرة المظلومين والمتألمين ويجب أن يرفع الصوت عاليا المندد بهذه الممارسات والسياسات بحق شعبنا، فمن واجب كل إنسان مؤمن وحر في هذا العالم ان يطالب بأن تتحقق العدالة في فلسطين وان ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية التي يستحقها وأن يعود لمدينة القدس بهائها ومجدها لكي تكون مدينة للسلام وليس مدينة للصراع والعنف واستهداف الفلسطينيين في مقدساتهم وفي كافة تفاصيل حياتهم.

ونوه نتمنى ألا تكون زيارتكم مقصورة على الأماكن المقدسة ففلسطين هي ليست فقط المزارات والأماكن المقدسة بل هي أيضا الشعب فما فائدة المقدسات بدون الشعب وفلسطين تنبض بالحياة، وفيها شعب راق متحل بالرصانة والثقافة والرقي الفكري والإنساني وهذا الشعب الذي قدم التضحيات الجسام يحق له أن يعيش بحرية وسلام في وطنه وفي أرضه المقدسة,