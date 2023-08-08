كاتب صحفى: الرئيس السيسى حريص على تطوير القاهرة التاريخية التى عانت من الإهمال

قال محمد الجالي الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على تطوير القاهرة التاريخية، التي عانت سنوات من الإهمال وعدم المتابعة الدقيقة، إذ جاءت زيارة الرئيس في العام الماضي للقاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضاري لها.

وأضاف الجالي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك متابعة لعمليات التطوير الجارية في سور مجرى العيون ومسجدي عمرو بن العاص والسيدة رقية، إضافة إلى تطوير حديقة الأزبكية التراثية ومنطقة مثلث ماسبيرو، حتى تكون القاهرة منطقة جذب سياحي وثقافي وترفيهي.

وأوضح محمد الجالي أن خطة الرئيس السيسي والحكومة المصرية في إخلاء القاهرة من الوزارات والمباني ونقلها إلى العاصمة الإدارية كي تصبح القاهرة تاريخية مميزة بآثارها الإسلامية، متابعًا: "نشهد اليوم افتتاح مسجد السيدة نفيسة بحضور الرئيس السيسي وسلطان طائفة البهرة بالهند، وسبق ذلك افتتاح مسجد الحسين، وخلال الأيام المقبلة سيتم افتتاح مسجد السيدة زينب".