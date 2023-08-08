"مار إفرام" يُطلق "يا بختك يا اللي تتشفَّع بأُم النور"

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصوم السيدة العذراء مريم، الذي يستغرق 14 يوماً لينتهي يوم 22 من أغسطس الجاري.

وفي إطار الاحتفالات أطلق فريق “مار إفرام” السرياني بكنيسة السيدة العذراء مريم، ثالث إنتاجاته الفنية المخصصة للسيدة العذراء بعد “ترنيمتي 2” و"لسة يا عدرا"، و"2 أبريل".

مينا نصر قائد الفريق قال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الترنيمة الجديدة تحمل عنوان "يا بختَك يا إللي تِتْشفَّع بأُم النور"، في إشارة إلى أن هذا العنوان قريب على قلب كل محب للسيدة العذراء مريم، إذ إن محبيها يطوبون المتشفعين بها، مؤمنين أن شفاعتها لا ترد من قبل الله العظيم، نظراً لمكانتها الكبرى لديه وفي قلوب البشر جميعاً.

وتؤدي الترنيمة فرديا المرنمة يوستينا ظريف، وكتبها الشاعر مينا مجدي، ولحنتها الملحنة مارفي صموئيل، وقام بتوزيعها موسيقيا بولس جرجس، وقام بالعزف على آلة الجيتار إبرام ممدوح، بينما قام بالعزف على آلة الكولة محمد عاطف ، وقام بتسجيل الكورال والميكس والماستر مهندس الصوت بيشوي مجدي، بينما قامت بالتدقيق اللغوي الدكتورة ماريانا نادر، وقام بتصوير مشاهد الدير مينا ظريف، وتمت صناعة المونتاج بواسطة المونتير ايهاب لطفي، بينما صمم الغلاف ميللر عزت.

وعن فريق مار إفرام فقال نصر إنه اختار كورال مار إفرام، اسمه نظرًا لأن مارإفرام هو قيثارة الروح القدس، الأمرًا الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخدمة التسبيح الكنسي، هذا بالإضافة إلى أن مار إفرام كان كاتبًا وشاعرًا من أعظم كُتاب المسيحية.

وبدأ الفريق في الظهور في أول حفلاته التي خرجت للنور في عام 2011، تحت شعار "تسبيح للمسيح"، ويُعد الكورال هو نُخبة مُشتقة من مرنمي عدة كورالات مثل كورال تى بارثينوس ماريا الخاص بخدمة المرحلة الابتدائية، كورال مارمينا الخاص بخدمة المرحلة الاعدادية، كورال القديسين الخاص بخدمة المرحلة الثانوية، كورال مُعلم الأجيال الخاص بخدمة المرحلة الجامعية، كورال أمنا العدرا الخاص بخدمة اجتماع الأمهات والسيدات، كورال ابونا بيشوى كامل الخاص بخدمة أسرة البركة.