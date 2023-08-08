مطار القاهرة ينقل 76 ألف راكب على متن 545 رحلة اليوم

ينقل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 76 ألف راكب، وذلك على متن 545 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

وبحسب المطار، فمن المنتظر أن تغادر المطار 273 رحلة جوية تقل على متنها 42277 راكبًا إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك، لندن، باريس، إسطنبول، الكويت، فيينا، أديس أبابا، روما، فرانكفورت، برلين، أمستردام، بودابست، زيورخ، بغداد ميلانو، لارنكا، إنجمينا، مسقط، لاجوس، أبوجا، هوانزو ، بيروت، أبوظبى، أربيل، دبي، الشارقة، البحرين، كانو، أثينا، جدة، المدينة، الدمام، الرياض، رأس الخيمة، عمان، نيروبى، دوالا، الدوحة وبغداد.

ويستقبل مطار القاهرة 272 رحلة تنقل على متنها 34271 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك- مانشستر- زيورخ- تورنتو- فرانكفورت- لندن- باريس- روما- فيينا- إسطنبول- ميلانو- أديس أبابا- عمان- الكويت- الدوحة- جدة- المدينة- دبى- أبوظبى- لارنكا- بودابست- جنيف- أمستردام- أثينا- مسقط- إنجمينا- لاجوس- بيروت- أبوجا الشارقة- البحرين- والعديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار، لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.