الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 إثر انقلاب سيارة بمحور الضبعة الصحراوى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، بسبب حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور الضبعة الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

محور الضبعة الصحراوى انقلاب النيابة سيارات إسعاف الإجراءات القانونية
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