الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقد لقاء ثنائى مغلق بين وزير الخارجية ونظيره التونسى (فيديو)

نبيل عمار يستقبل
نبيل عمار يستقبل شكرى فور وصوله إلى تونس

استقبل نبيل عمار، وزير الشئون الخارجية والهجرة التونسية، صباح اليوم، الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري.

ونشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، مقطع فيديو للاجتماع بين وزير الخارجية ونظيره التونسي.

وقال السفير أبوزيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس - X»،: "بدء اللقاء الثنائى المغلق بين السيد سامح شكرى، وزير الخارجية، مع السيد نبيل عمار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين، بمقر الخارجية التونسية".

ووصل شكري إلى تونس، أمس الإثنين، قادمًا من العاصمة التشادية «إنجامنيا»، حيث حضراجتماع الآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان.

واستقبل وزير خارجية تونس، خلال الساعات الأولى من اليوم، الإثنين، سامح شكري عند وصوله إلى تونس.

تونس وزير الخارجية سامح شكري تشاد وزير خارجية تونس
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