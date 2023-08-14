في موسم المصيف.. تعرف على أبرز الأماكن السياحية العلاجية في مصر

في موسم الصيف يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الأماكن السياحية العلاجية في مصر، لتقضية وقت ممتع مع الأهل والأقارب والأصدقاء ولتجربة شيء جديد ومميز خلال العطلة الصيفية.

وتعتبر الأماكن السياحية العلاجية مصدر جذب للسائحين وأيضاً يتواجد المصريين بكثرة في تلك الأماكن السياحية العلاجية لتميزها وللاستمتاع بالعلاج الطبيعي من خلال البيئة الطبيعية الموجودة في أرضنا العزيز، لذلك مع بداية موسم المصيف والسفر.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الأماكن السياحية العلاجية في مصر التي يمكن زيارتها والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

- أبرز الأماكن السياحية العلاجية في مصر

- عيون موسى في سيناء

تعتبر منطقة عيون موسى من أهم المناطق السياحية العلاجية في مصر فهي تقع في جنوب سيناء، وتشتهر بالعيون الكبريتية التي تعمل على شفاء تلك الأمراض، ( التهاب العظام المفصلي المزمن - التهاب العظام الروماتزمي - الالتهاب الليفي والعضلي - النقرس المزمن - الروماتويد - استرخاء العضلات المرضي - الالتهاب العصبي - الأمراض العصبية الوظيفية الأخرى)، ويمكن استخدام الطمي على جسمك لمعالجة الأمراض الجلدية.

- كهف الملح بمدينة مرسى مطروح

تعتبر مدينة مرسى مطروح من أكثر المدن جمالاً في مصر بسبب ماء البحر الصافي والإقبال السياحي عليها كبير، ومن ضمن الاماكن السياحية العلاجية بها هو “كهف الملح” الذي يعمل على شفاء عدة أمراض إليكم أبرزهم:" الأمراض العصبية والنفسية - معالجة الإرهاق والتوتر - إزالة السموم وحساسية الصدر والغدة الدرقية - ويعمل كهف الملح على تنشيط الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم - التخلص من الطاقة السلبية في الجسم"، وكل ذلك بسبب أن الكهف مغطى بالملح الصخري والمشبع بمادة اليود التي تعمل على استرخاء المريض ليتخلص من الأمراض التي يعاني منها.

- الرمال السوداء في الغردقة

تتميز مدينة الغردقة بجمالها الخلاب من حيث المناظر الطبيعية، وتشتهر بوجود الرمال السوداء بـ “سفاجا” التي تعمل على علاج الكثير من الأمراض الروماتويد والالتهابات المفصلية، والتورم والارتشاح المفصلي والالتهابات الجلدية المصاحبة للروماتويد، لأنها تحتوي على اليورانيوم والبوتاسيوم والثوريوم الذي يعمل على امتصاص أمراض العظم والمفاصل.

- عيون حلوان الكبريتية

تعتبر عيون حلوان الكبريتية من أبرز الأماكن السياحية العلاجية في مصر حيث يأتي إليها الزائرين من كل مكان للشعور بالإستشفاء من الأمراض الجلدية الروماتيزمية، لأن مائها يحتوي على كمية كبيرة من الكبريت المعالج التى تصل إلى 27%، وتعتبر نسبة الكبريت المخلوطة بملح الكالسيوم تجعل الماء من أغنى العناصر الشفائية الطبية.