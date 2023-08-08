الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 617 مخالفة لقائدى الدراجات النارية بسبب الخوذة

مخالفة لقائدي الدراجات
مخالفة لقائدي الدراجات النارية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 617 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدى الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

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