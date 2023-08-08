بعد قليل.. وزير العدل يسلم القضاة شققًا سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية

يسلم المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، بعد قليل مجموعة من القضاة عددًا من الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية لمباشرة عملهم من العاصمة.



ويشارك فى تسليم الشقق السكنية للقضاة كل من المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود رئيس هيئة قضايا الدولة.



وكان المستشار عمر مروان والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اتفقا فى 20 يونيو عام 2021 على طرح وحدات سكنية للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية مشطبة وجاهزة للتسليم.



وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد كشف فى يوم تكريم القضاة المميزين فى 18 أكتوبر عام 2021، عن الانتهاء من تخصيص 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون سكنًا للقضاة بعد الانتقال للعاصمة.