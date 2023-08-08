الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. وزير العدل يسلم القضاة شققًا سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

يسلم المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، بعد قليل مجموعة من القضاة عددًا من الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية لمباشرة عملهم من العاصمة.

ويشارك فى تسليم الشقق السكنية للقضاة كل من المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود رئيس هيئة قضايا الدولة.

وكان المستشار عمر مروان والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اتفقا فى 20 يونيو عام 2021 على طرح وحدات سكنية للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية مشطبة وجاهزة للتسليم.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد كشف فى يوم تكريم القضاة المميزين فى 18 أكتوبر عام 2021، عن الانتهاء من تخصيص 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون سكنًا للقضاة بعد الانتقال للعاصمة.

وزير العدل المجتمعات العمرانية القضاة العاصمة الإدارية
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يشهدان افتتاح مسجد السيدة نفيسة

أب يطالب بضم حضانة ابنه: طليقتي تزوجت عرفي وحرمتنى من ابنى سنتين

سامح السيد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

بـ100 ألف جنيه.. أول سيارة كهربائية "مصرية" فى الأسواق بعد 9 أشهر

أشرف بن شرقى يقترب من بيراميدز.. الاتفاق فى مراحله النهائية

إحباط تهريب عقاقير مخدرة وأقراص ترامادول بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين