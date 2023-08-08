"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يقصف تمركزات الدعم السريع فى أم درمان

أعلن الجيش السوداني عن تنفيذ الطيران الحربي قصفًا مكثفًا لتمركزات الدعم السريع بأحياء أم درمان، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن منطقة أم درمان تشهد معارك قوية في عدد من المحاور، وهي ممتدة منذ الأمس وسط تحليق مستمر للطيران العسكري بسماء أم درمان، مشيرة إلى أنه توجد اشتباكات الآن في الجنوب الشرقي لمنطقة أم درمان.

ويحاول الجيش السوداني فرض سيطرته وتمشيط عدد كبير من المناطق، والتي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع.