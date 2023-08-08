الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر تشارك في اجتماع آلية التشاور السياسي بتونس

سامح شكري
سامح شكري

يشارك سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية مصر وتونس.

ووصل شكري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى تونس وكان فى استقباله وزير الخارجية التونسى نبيل عمار.

وتأتى زيارة وزير خارجية مصر إلى تونس في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى مصر في شهر أبريل 2021، حيث مثلت تلك الزيارة محطة مهمة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين وإكسابها المزيد من الزخم.

وشهد عام 2022 انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين، تم التوقيع خلالها على 11 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

وزير الخارجية مصر تشارك اليوم في اجتماع آلية التشاور السياسي بتونس تونس التشاور السياسي بتونس مصر الخارجية التونسية
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