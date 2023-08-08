تقرير أمريكى: مطار القاهرة واحد من أهم المطارات عالميًا وأكثرها رواجًا

رشح موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي مطار القاهرة الدولي ضمن قائمة بأكثر مطارات رواجًا وازدحامًا في العالم، ووصفه بأنه مقدمة لماضي مصر العريق تتلاقى فيه عظمة وسحر تاريخها مع فخامة المكان.

وأكد التقرير أن الفخامة التاريخية في مصر تتلاقى مع سحر الحداثة لمطار القاهرة الدولي، حيث يقف المطار كبوابة مصقولة، بمتوسط ​​0.86 راكب يوميًا لكل 10 أمتار مربعة.

وأوضح التقرير أن مطار القاهرة لا يتصدر مخططات الازدحام، لأنه يقدم مقدمة للعظمة التي تنتظر الزوار في ماضي مصر العريق.

وكان موقع "ترافل أوف باث" الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، قال إن مطار القاهرة الدولي من بين أفضل 10 مطارات في العالم الأسرع نموًا وتوافدًا لحركة الركاب في 2023، وفقًا لشركة "Cirium" لبيانات الطيران.

- مطار القاهرة استقبل 20 مليون مسافر في 2022

وأضاف التقرير أن المطار استقبل أكثر من 20 مليون مسافر في عام 2022، ويعد بوابة لكثير من دول إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أنه مع انتعاش السفر بالكامل في عام 2023، تستمر العديد من المطارات في جميع أنحاء العالم في تحقيق نمو هائل مع استمرار زيادة الطلب على السفر وإضافة رحلات جديدة، في حين أن حركة المسافرين في معظم المطارات انخفضت بشكل حاد في عام 2020، إلا أنها بدأت في الارتفاع منذ ذلك الحين، بل وتجاوزت بعض المطارات مستوياتها قبل عام 2020.

من جانبها، كانت أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء إعلان الحكومة موعد بدء تشغيل مطار "سفنكس" الدولي بمحافظة الجيزة بعد تطويره، واستعراضها الموقف التنفيذي لهذا المشروع، مشيرة إلى أن المطار الجديد يهدف لتنشيط قطاع السياحة وتحسين وصول السياح إلى المواقع التاريخية البارزة في مصر.

ولفتت الوكالة إلى أن مشروع تطوير مطار سفنكس، الذي من المقرر بدء تشغيله منتصف يوليو المقبل، يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات التي تشهد جهودًا كبيرة في هذه المرحلة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره.