الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم المشاركين في التصفيات النهائية للموسم الثالث لمشروع الوطني للقراءة بالغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، مساء أمس الاثنين، فعاليات تكريم المشاركين في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة في الموسم الثالث للطلاب والمعلمين المثقفين للعام الدراسي 2022-2023، وقد أقيم الحفل في العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي هذه الفعالية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمتابعة من محافظ الغربية، وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم وأكاديمية البحث العلمي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية القراءة وتنمية مهارات الطلاب، وتعزيز قيمهم الوطنية والإنسانية.

تضمن الحفل تكريم 20 طالبًا من الغربية يمثلون 4 مراحل عمرية مختلفة، بالإضافة إلى 3 معلمين. حصل كل طالب على ميدالية وشهادة تقدير، إضافة إلى مبلغ مالي تشجيعًا لهم على المزيد من التفوق والتحصيل العلمي. يأمل المنظمون أن يساهم هذا التكريم في تعزيز القراءة بين جميع فئات المجتمع وتحقيق استدامة المعرفة وريادة ثقافية لمصر تتوافق مع رؤية الدولة لعام 2030.

ويعد المشروع الوطني للقراءة مبادرة ثقافية تنافسية، بدأت في عام 2020 وشارك فيها 12 مليون طالب من مختلف المحافظات المصرية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز القراءة كمهارة حيوية، وتشجيع الطلاب والمعلمين على الاستمرار في القراءة وتنمية قدراتهم الإبداعية والتفكير النقدي.

تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية يشهد تكريم المشاركين في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة الموسم الثالث أكاديمية البحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى العاصمة الإدارية الجديدة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم تنمية قدراتهم مبادرة ثقافية
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