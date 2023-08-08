عامر حسين: ننتظر تحديد الكاف مواعيد بطولاته الجديدة

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فكرة قيام أندية الشركات بدفع رسوم 1% من القيد، لدعم الأندية الشعبية سواء في الدوري المصري الممتاز، أو الدرجات الأدنى، مشيرًا إلى أن جمال علام رئيس الاتحاد وراء مقترح رعاية الشركات للأندية الشعبية لمدة ثلاث سنوات قبل قبول أي فريق تابع لمؤسسة أو شركة.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الذي يحصل على المركز الثالث في دوري المحترفين، سيخوض دورة رباعية مع رؤوس المجموعات الثلاث في القسم الثاني (ب)".

وأضاف: "سيهبط 6 أندية من دوري القسم الثاني أ للقسم الثاني ب، على أن يصعد مثلها من القسم الثاني ب إلى القسم الثاني أ".

وأكمل: "ننتظر أجندة الكاف، وموقف دوري السوبر الإفريقي، من أجل تحديد مواعيد بعض البطولات المحلية، وحتى يتم أيضا إبلاغ روي فيتوريا ليضع أجندة المباريات، وسوف يتم وضع التصور بالتنسيق مع رابطة الأندية".

وتابع: "كيف يلعب الكاف بطولة الدوري الإفريقي في نفس موسم كأس أمم إفريقيا؟، هناك ضغوط كبيرة واتعرض لانتقادات حادة كل موسم".

وأكمل: "سأقدم مقترحات بشأن نظام بطولة الدوري المصري، وسبق وقدمت اقتراحا قبل عامين، في ظل ضغط المباريات هذا الموسم ووجود ارتباطات دولية لمنتخب مصر أيضا".

وأردف: "على حسب جدول مواجهات الأهلي في إفريقيا، سنحدد مواعيد نصف نهائي ونهائي بطولة كأس مصر، وسوف يتم تحديد بعض الأمور بعد قرعة الدوري المصري التي تقام يوم 15 أغسطس الجاري، والدوري سينطلق منتصف سبتمبر".

واستطرد: "نحتاج لمعرفة مواعيد بطولة دوري الأبطال ودوري السوبر الإفريقي، قبل حسم مواعيد بطولة الدوري المصري ومعرفة التأجيلات للأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر".

وأتم: "المال عنصر هام جدا بالنسبة لاتحاد الكرة، ولذلك قمنا بعمل بطولة النخبة من 4 اندية".