روسيا: مركز التأشيرات الصينى يفتح أبوابه بموسكو

أعلنت سفارة الصين لدى روسيا، الإثنين، فتح مركز تأشيرات لتقديم الخدمات المتعلقة بتقديم طلبات الحصول عليها بالعاصمة الروسية(موسكو).

ونقلت وسائل إعلام روسية - عن بيان للسفارة الصينية - إنه اعتبارا من الإثنين، يتعين على طالبي الحصول على تأشيرة صينية، بما في ذلك تأشيرات هونج كونج وماكاو، والذين يحملون جوازات سفر عادية من روسيا وغيرها من البلدان تقديم طلباتهم إلى مركز التأشيرات الصيني في موسكو.

وأضاف البيان: "يعد مركز التأشيرات الصيني في موسكو مؤسسة تجارية مسجلة وتعمل وفقاً لتشريعات الاتحاد الروسي، وهو معتمد من قبل سفارة جمهورية الصين الشعبية لتقديم الخدمات المتعلقة بتقديم طلبات الحصول على التأشيرات"، وأن هذا المركز ليس فرعا أو مؤسسة تابعة لسفارة جمهورية الصين الشعبية".

وكانت القنصلية الصينية في سان بطرسبورج، قد أعلنت في وقت سابق أن مركز التأشيرات الصيني سيفتح غدا الثلاثاء في المدينة، منوهة إلى أنه لتقديم المستندات يجب ملء نموذج على الموقع الإلكتروني وتحديد موعد استقبال في مركز التأشيرات وأنه سيتعين أيضا دفع رسوم خدمة مركز التأشيرات.