ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الإخوان والجماعة الإسلامية تصارعوا على صيغة التكبير بصلاة العيد

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه كان هناك مؤتمر لرئيس حزب العمل الراحل إبراهيم شكري، وكان هذا الحزب متعامل مع الإخوان، وكان عبد الرحمن لطفي، عضوا بحزب العمل، على يمين إبراهيم شكري، وعلى يساره طه السماوي وممثل الجماعة الإسلامية، وهؤلاء الأشخاص كان حديثهم عنيفا وكاد أن يصل للنزاع العلني بالمؤتمر بسبب الاختلاف على مبدأ شرعية الأحزاب السياسية، ليقوم طه السماوي بالتوفيق بين الفريقين قائلاً: “لا أرى فرقا بين كلام الشيخ والفتى ليكون حديثه بداية النهاية لهذا المؤتمر الفوضوي”.

النزاع الإخواني الإسلامي

وأكد ماهر فرغلي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن النزاع بين الإخوان والجماعة الإسلامية كان يدور حول مجموعة من العناصر منها المساجد، التبرعات، صلاة العيد، المؤتمرات، والمنشورات.

وتابع: "في صلاة العيد كان الإخوان والجماعة الإسلامية يتصارعون على صيغة التكبير في الصلاة، فلكل منهم صيغة يريد أن يفرضها على المصلين".

واستطرد: "اختلف الإخوان مع الجماعات الإسلامية على صلاة الفجر، حيث كان يرى الإخوان والجماعة الإسلامية أن وقت أذان الفجر صحيح ولكن الجماعات التكفيرية الأخرى كانت تقول إن صلاة الفجر مقدمة 20 دقيقة".

المنافسة في الظهور

وذكر أنه كان هناك صراع بين الإخوان والجماعة الإسلامية على ألا يكون للطرفين ظهور مميز على بعضهم البعض، معبراً: "عندما قامت الجماعة الإخوانية بارتداء البدل قامت الجماعة الإسلامية بارتداء تيشيرتات بيضاء عليها أسماء قائدي الجماعة".